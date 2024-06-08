Кратер на Луне назвали в честь российского геохимика

Кратер назвали в честь ученого Галимова, который был директором и научным руководителем Института геохимии РАН. Он умер в ноябре 2020 года

Фото: Министерство науки и высшего образования России

Международный астрономический союз (IAU) одобрил идею российских ученых и назвал 34-километровый кратер в южной полярной области Луны в честь советского и российского геохимика и планетолога, академика РАН Эрика Галимова, сообщили в Минобрнауки. Название «Галимов» теперь официально закреплено в планетной номенклатуре.

Ранее сотрудники лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского (ГЕОХИ) РАН совместно с коллегами из Института космических исследований (ИКИ) РАН после анализа данных о составе лунного грунта в кратере и его окрестностях обнаружили, что он заметно обеднен водородом.

Согласно мнению специалистов, это может быть связано с внедрением магматического расплава под кратер в недавнее, с геологической точки зрения, время. Так, днище кратера покрыто трещинами, что может быть в том числе признаком подъема магмы.

Галимов с 1973 года заведовал лабораторией геохимии углерода в Институте геохимии и аналитической химии им. Вернадского Академии наук СССР. В 1992 — 2015 годах был директором ГЕОХИ РАН. Позже стал научным руководителем этого института. Ученый был главным редактором журнала «Геохимия», также членом редколлегии международных журналов Astrobiology, Chemical Geology, Isotopes in Health and Environmental Studies. Галимов умер в ноябре 2020 года.

Ученые полагают, что кратер появился примерно 3,85 млрд лет назад, а магматическая активность под ним произошла в интервале 1 млрд — 200 млн лет назад. Специалисты не исключили, что в реголите на его днище может быть примесь водяного льда и других летучих компонентов, так как объект расположен в полярной области.

Главный научный сотрудник лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН Александр Базилевский рассказывал в интервью «МК», что кратер может представлять интерес для геохимиков. Он сказал, что можно было бы пробурить в кратере пару скважин, чтобы подтвердить гипотезу о наличии снизу застывших магматических пород. Водород там мог присутствовать в виде льда, но сейчас, скорей всего, его там уже нет, подчеркнул Базилевский.

Кратер со следами тектонических деформаций был обнаружен при помощи снимков, которые прислал Lunar Reconnaissance Orbiter — искусственный спутник Луны (NASA). Лунный объект располагается в пределах ударного бассейна Южный полюс — Эйткен.