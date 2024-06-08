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Директор трамвайной компании признал вину в гибели пассажира в Кемерово

Глава транспортной компании не организовал ремонт трамваев и поставки запчастей, считает СК, ему грозит до шести лет колонии. С ним арестовали и сменного мастера, но тот пояснил: тормоза проверяет слесарь, а он «ставит печать»
Павел Мальцев
Павел Мальцев (Фото: Максим Рожко / ТАСС)

Директор Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) Павел Мальцев признал вину по делу о гибели пассажира трамвая, передает ТАСС.

Мальцева арестовали. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК). По этой статье грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Следователи подозревают, что директор транспортной компании не организовал качественное обслуживание и ремонт трамваев, не наладил поставки запчастей, деталей, оборудования, чем «создал условия для выхода на линию подвижного состава с техническими неисправностями». Кроме того, Мальцев не проконтролировал должным образом работу сменного мастера Тимура Хакимова — тот, в свою очередь, не проверил пригодность тормозной системы трамвая.

Хакимова также арестовали. Он объяснил, что тормоза проверяет слесарь, а он «ставит печать», лично трамвай не принимал.

В пресс-службе КЭТК отказались от комментария РБК.

Директор трамвайной компании признал вину в гибели пассажира в Кемерово
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Авария произошла утром 6 июня. Происшествие случилось после того, как у одного из трамваев отказали тормоза. Он разогнался до большой скорости, на повороте из него вылетели два человека, затем трамвай столкнулся с другим трамваем. Погиб один мужчина, пострадали водитель и более 140 пассажиров.

Транспортная компания сразу после аварии назвала фейком сведения, согласно которым вышедший на линию трамвай имел технически неисправности. Трамвай вышел на линию в полностью рабочем состоянии, в книге поезда не было замечаний со стороны водителя, перед выездом он не испытывал проблем с тормозами, подчеркивали в КЭТК. Компания не является собственником трамвайных вагонов.

Власти Кемерово годами предупреждали о ветхом состоянии трамвайной инфраструктуры. Полтора года назад износ транспорта достиг 80%, рельсы обветшали на 70%, а ко дню аварии изношенность трамваев приблизилась к 90%. Администрация города обещала исправить ситуацию к концу 2027 года.

Еще одно уголовное дело заведено против чиновников администрации Кемерово. По версии следователей, они вовремя не проверили работу КЭТК, что привело к выходу на линию неисправного трамвая.

«Администрация города не может комментировать действия следственных органов, вместе с тем следствию оказывается содействие, предоставляется вся необходимая информация», — прокомментировали РБК в пресс-службе кемеровской администрации.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Серова Анастасия Серова
Кемерово трамвай признание вины
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