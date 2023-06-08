Путин пообещал написать участникам спецоперации письмо

Орловский губернатор Клычков попросил Путина написать участникам спецоперации «пару слов», чтобы передать вместе с открытками с детскими рисунками. Президент согласился и отметил, что «на таких ребятах и страна вся держится»

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым согласился на его просьбу написать «пару слов» участникам военной операции на Украине. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Клычков пообещал лично передать бойцам письмо главы государства, рассказав о том, как они воспринимают такую поддержку.

«Дети рисовали рисунки, которые мы передаем потом ребятам. Мы из этих рисунков сделали открытки. Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем. <...> Когда к ребятам приезжаешь, привозишь им детские письма, они их развешивают, они их читают», — отметил губернатор.

Он поблагодарил Путина за согласие. В ответ президент попросил передать участникам боевых действий привет и сказал: «На таких ребятах и страна вся держится».

Выступая на параде в честь Дня Победы 9 Мая, Путин заявил, что от участников военной операции на Украине зависит будущее российской государственности и что Россия гордится ими.

«Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа», — сказал он, обращаясь к военным. По словам Путина, «вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев»: «Все готовы помочь, молятся о вас».