Путин заявил, что от участников военной операции зависит будущее России

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Президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади, заявил, что от участников военной операции на Украине зависит будущее российской государственности.

«Мы гордимся участниками специальной военной операции. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа», — сказал он, обращаясь к военным.

По словам Путина, «вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев». «Все готовы помочь, молятся о вас», — сказал он.

Президент также высказался об украинских властях, назвав их политику преступной. Он считает, что Киев стал «заложником государственного переворота» и планов Запада. По его мнению, в этом причина нынешнего конфликта на территории Украины.

Участие в параде на Красной площади принимают более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Среди них — участники военной операции на Украине. Командует парадом главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, принимает парад министр обороны Сергей Шойгу. В начале парада на Красную площадь вынесли Знамя Победы. Первые парадные расчеты, в том числе женщин-военнослужащих, уже прошли по площади.