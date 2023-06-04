Курянин попытался украсть заготовленные для участников спецоперации дрова

Старовойт: в Курской области житель пытался украсть дрова, заготовленные для спецоперации

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Курской области мужчина попытался украсть дрова, которые местные жители заготовили для участников спецоперации в рамках благотворительной акции. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

О проведении акции по заготовке дров для участников спецоперации и служащих на российско-украинской границе военных правительство региона сообщило накануне. Старовойт писал, что за один день местные жители смогли собрать в ее рамках более 40 куб. м древесины.

«К сожалению, есть и другие примеры. Сегодня утром узнал, что некий Зырянов Роман Вадимович пытался вывезти часть заготовленных дров для собственных нужд», — сообщил губернатор 4 июня.

Старовойт осудил действия мужчины и призвал вынести по ним «соответствующее решение в рамках закона».

Проводить субботник повторно для сбора дров и очистки лесов власти планируют 17 и 24 июня. В первой акции участие приняли более 120 человек.