Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 80,52 (-0,09) Инвестиции, 14 мар, 16:38 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 75,19 (-0,27) Инвестиции, 14 мар, 16:38
«РИА Новости» узнало о дополнительной защите российских танков Технологии и медиа, 05:50
Bloomberg рассказал о трудностях военных в Арктике из-за потепления Политика, 05:33
Hollywood Reporter узнал о сценарии нового фильма Тарантино Технологии и медиа, 05:13
Россияне назвали самые острые экологические проблемы Общество, 05:00
Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала во Флориде Технологии и медиа, 04:38
С необходимостью работать в отпуске сталкивались 70% россиян Общество, 04:03
Умер советский диссидент Сергей Григорьянц Общество, 04:03
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Цукерберг анонсировал увольнение 10 тыс. сотрудников Meta Технологии и медиа, 04:00
Байден заявил о намерении вскоре поговорить с Си Цзиньпином Политика, 03:29
Премьер Словакии пообещал передать истребители Украине Политика, 03:24
В Канске загорелся бывший дом пионеров Общество, 03:05
Экс-глава Третьяковки Трегулова стала независимым искусствоведом Общество, 02:31
NYT сообщила подробности о затопленном после инцидента близ Крыма дроне Политика, 02:21
В ООН заявили об усердной работе по экспорту российских удобрений Политика, 02:08
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Россияне назвали самые острые экологические проблемы

Россияне считают самыми острыми экологическими проблемами свалки и загрязнение воздуха
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Большинство россиян (67%) считают загрязнение воды и увеличение количества свалок и мусорных полигонов самыми острыми экологическими проблемами, свидетельствуют результаты опроса hh.ru и экологического сервиса «Сохрани лес» (есть у РБК).

51% респондентов назвали в числе наиболее серьезных проблем загрязнение воздуха, 41% опрошенных обеспокоены вырубкой лесов и зеленых насаждений. Каждого третьего тревожит браконьерство и вымирание редких видов животных.

Каждая возрастная группа выделила разные экологические проблемы. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет больше всего обеспокоены загрязнением воздуха, от 25 до 34 лет — исчезновением видов. Опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет волнует увеличение объемов мусора, а граждан 45–54 лет — загрязнение воды. Россиян в возрасте 55 лет и старше тревожит вырубка лесов.

Женщин экологические вопросы волнуют сильнее, чем мужчин. 73% опрошенных женщин и 57% опрошенных мужчин заявили, что думают об экологических вопросах «часто или ежедневно». Лишь 5% женщин признались, что задумываются об окружающей среде редко или что их это не волнует вообще, в то время как среди представителей противоположного пола этот показатель составил 14%.

Из опрошенных 80% считают, что заботу об окружающей среде должны проявлять сами граждане, 77% — что государство, а 55% сказали, что бизнес тоже должен вносить вклад. Каждый пятый возложил эту ответственность на НКО, фонды и общественные объединения, а еще 11% уверены, что это работа активистов.

Опрос проводился с 13 по 27 февраля среди 2206 совершеннолетних россиян из всех федеральных округов.

Читайте на РБК Pro
Как укрепить все тело за 16 минут: видеотренировка
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
«Он меня бесит»: как быть, если коллега действует на нервы
Дружба дружбой: как улаживать конфликты на детской площадке
Теги
Опрос Экология
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Экоактивисты облили краской Минэкологии Франции
Общество
Путин поручил представить идеи по молодежному экологическому движению
Общество
FT сравнила эффект для окружающей среды от первого и второго локдаунов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter