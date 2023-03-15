Россияне назвали самые острые экологические проблемы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Большинство россиян (67%) считают загрязнение воды и увеличение количества свалок и мусорных полигонов самыми острыми экологическими проблемами, свидетельствуют результаты опроса hh.ru и экологического сервиса «Сохрани лес» (есть у РБК).

51% респондентов назвали в числе наиболее серьезных проблем загрязнение воздуха, 41% опрошенных обеспокоены вырубкой лесов и зеленых насаждений. Каждого третьего тревожит браконьерство и вымирание редких видов животных.

Каждая возрастная группа выделила разные экологические проблемы. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет больше всего обеспокоены загрязнением воздуха, от 25 до 34 лет — исчезновением видов. Опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет волнует увеличение объемов мусора, а граждан 45–54 лет — загрязнение воды. Россиян в возрасте 55 лет и старше тревожит вырубка лесов.

Женщин экологические вопросы волнуют сильнее, чем мужчин. 73% опрошенных женщин и 57% опрошенных мужчин заявили, что думают об экологических вопросах «часто или ежедневно». Лишь 5% женщин признались, что задумываются об окружающей среде редко или что их это не волнует вообще, в то время как среди представителей противоположного пола этот показатель составил 14%.

Из опрошенных 80% считают, что заботу об окружающей среде должны проявлять сами граждане, 77% — что государство, а 55% сказали, что бизнес тоже должен вносить вклад. Каждый пятый возложил эту ответственность на НКО, фонды и общественные объединения, а еще 11% уверены, что это работа активистов.

Опрос проводился с 13 по 27 февраля среди 2206 совершеннолетних россиян из всех федеральных округов.