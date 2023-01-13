«Юла»: почти 60% россиян сократили траты на одежду и обувь во втором полугодии 2022 года

«Юла» сообщила, что 60% россиян стали меньше тратить на одежду и обувь

Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Большинство россиян (59%) сократили траты на покупку одежды и обуви во второй половине прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели сервис объявлений «Юла» и аналитическое агентство A2:Research (результаты опроса есть у РБК).

Так, 44% опрошенных сократили расходы на 20–30%. По 15% респондентов уменьшили траты на 30–40% и на 10–20%. Почти половина россиян (49%) перешли на более дешевые вещи, еще 15% отказались от приобретения дополнительной одежды, если подобные предметы гардероба у них уже есть.

В целом вещи стали реже покупать 51% респондентов. Каждый десятый опрошенный перестал покупать одежду и обувь дорогого сегмента, 12% начали экономить на офисной одежде и белье, 13% — на домашних вещах. Покупки повседневной и вечерней одежды сократили по 14% россиян.

По мнению участников исследования, на некоторых предметах гардероба нельзя экономить: в частности, 45% опрошенных считают, что к таким вещам относится обувь, 24 и 23% — верхняя одежда и костюмы соответственно, 19% — детская одежда.

За последние шесть месяцев 41% жителей России заметили, что их траты на одежду значительно выросли, 31% — что, наоборот, снизились. Остальные 27% перемен не заметили.