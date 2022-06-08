Суд признал незаконной приостановку работы Театральной школы Райкина

Суд постановил, что приказ о приостановке деятельности Театральной школы Константина Райкина был незаконным. Такой указ ранее подписал ректор учебного заведения, студенты добились отмены решения и возможности закончить учебный год

Высшая школа сценических искусств (Фото: raikinschool / VK)

Останкинский районный суд Москвы признал незаконным приказ ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолия Полянкина о приостановке ее деятельности. Об этом РБК сообщил представитель Константина Райкина.

«Этим приказом он приостанавливал деятельность школы, то есть по сути сделал невозможным функционирование школы. И этот приказ сегодня суд признал незаконным и отменил. Таким образом, ребята могут спокойно продолжать там учиться», — сказал он.

Как пояснил РБК управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Валентин Петров, прежде были получены временные решения в виде обеспечительных мер. Ранее суд приостановил действие приказа, указав, что школа может продолжить деятельность.

В студсовете театральной школы рассказали РБК, что учащиеся продолжали обучение до признания приказа ректора незаконным, это постановление суда позволяет быть уверенными, что не будут оспорены промежуточные аттестации и сессия. «Студенты сейчас в приподнятом настроении, в том смысле, что мы спокойны за то, что наше образование легитимно. Всем все зачтется по государственным образцам, по которым мы работаем», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Останкинского суда.

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Речь идет о приказе Полянкина, подписанном им в конце марта. Ректор распорядился приостановить деятельность школы с 1 апреля по 1 июля из-за ухудшения ее материального положения. Студенты подали ходатайство о запрете этого приказа, суд удовлетворил их требование в начале апреля, ученики получили право закончить учебный год и сдать экзамены.

Кроме того, Полянкин ликвидировал должность худрука театра — ее занимал Райкин. Студенты из-за этого решения обратились к властям, назвав неприемлемым увольнение артиста — «создателя и хранителя» творческой концепции заведения. В середине апреля в Рособрнадзоре сообщили о выявленных в работе театра нарушениях, ректора арестовали. Как писал «Коммерсантъ», Полянкина заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), эта статья грозит до десяти лет лишения свободы.

Райкин обвинил Полянкина в том, что тот обманным путем заставил его подписать документы о передаче всех активов (в том числе часть ТЦ «Райкин Плаза» и театральную школу), народный артист оценил ущерб в 800 млн руб. Полянкин не признает вину.

Он остается ректором ВШСИ, однако не может исполнять обязанности, находясь по арестом. В начале мая большинство студентов и сотрудников театра выбрали Райкина временно исполняющим обязанности ректора.