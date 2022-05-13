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Технологии и медиа ,  
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Глава Skyeng назвал ЕГЭ и сериалы «конкурентами образования»

Лишь 1–2% жителей России готовы пользоваться сервисами онлайн-образования, большинство предпочитают тратить время на развлечения, оценил глава Skyeng. За этих немногих компания конкурирует с VK, «Яндексом» и другими игроками
Александр Ларьяновский
Александр Ларьяновский (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Главный конкурент взрослого образования — это сериалы и «ВКонтакте», рассказал в интервью РБК управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский. По его словам, россияне предпочитают тратить время «не на развитие себя, а на легкие «дофаминовые уколы». «В детском образовании конкурент, с которым надо бороться, — это ЕГЭ, натаскивание на умение проходить тесты, вместо того чтобы научить подростка понимать смысл предмета», — поделился глава онлайн-школы.

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Технологии и медиа
Александр Ларьяновский

По оценке Ларьяновского, из примерно 145 млн населения России лишь 1–2% готовы учиться. И на этом «супермаленьком пятачке» Skyeng приходится конкурировать с другими игроками рынка онлайн-образования — VK, «Яндексом» и «Сбером».

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В прошлом году число проходящих обучение с преподавателем на платформе Skyeng увеличилось на 60% и сейчас превышает 100 тыс. взрослых и более 50 тыс. детей.

Две трети платящих пользователей Skyeng — это, как правило, москвичи или жители Санкт-Петербурга, чей средний возраст составляет 30 лет, причем женщин чуть больше, чем мужчин. Во взрослом английском сегменте примерно четверть выручки приносят компании, которые оплачивают обучение своим сотрудникам. Ларьяновский отметил, что родители в регионах практически не отдают своих детей в онлайн-школы английского языка, потому что многим он никогда не понадобится в жизни. «В Москве до начала специальной военной операции работало много иностранных компаний, поэтому иностранные языки осваивали, чтобы устроиться на работу и получать больше денег, и в этом случае инвестиции в изучение языка были разумны. В регионах таких возможностей никогда не было», — указал глава Skyeng.

Но несмотря на уход ряда зарубежных компаний с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине, Ларьяновский считает, что изучение английского будет востребовано в дальнейшем, поскольку во многих областях необходимо проводить импортозамещение, а для доступа к знаниям, чтобы понимать, куда идет весь остальной мир, нужно знать этот язык.

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