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Глава Рособрнадзора допустил сдачу ЕГЭ школьниками из ДНР и ЛНР в России

Школьники из Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), которые оканчивают учебные заведения в этом году, смогут сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России, если обстановка в Донбассе будет угрожать их безопасности, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью газете «Ведомости».

По его словам, отъезд выпускников школ в Россию «возможен», если события будут развиваться неблагоприятным образом, однако окончательное решение, с учетом обстановки, будут принимать местные власти.

«Но если дети приедут на экзамен, мы им все условия организуем, и во главе угла будет в первую очередь стоять их безопасность», — сказал он.

Рособрнадзор заявил, что график ЕГЭ не будут менять
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В этом году на территории республик Донбасса откроют дополнительные пункты сдачи ЕГЭ, уточнил глава ведомства. Так, в ЛНР, где их откроют впервые, экзамен можно будет сдать по пяти адресам, а в ДНР — по 14.

При этом Музаев отметил, что выпускники местных школ сдавали экзамен в России и раньше, приезжая в пограничные регионы страны — Ростовскую, Воронежскую, Курскую и Белгородскую области. Первые старшеклассники посетили страну с этой целью в 2014 году. Те школьники, которые уже находятся на территории России из-за ситуации на Украине, будут сдавать экзамен в основной период, заключил он.

Основной период сдачи ЕГЭ с учетом резервных дней в этом году выпадает на 26 мая — 2 июля. Первый (досрочный) этап аттестации проходил с 21 марта по 18 апреля. В начале апреля Рособрнадзор сообщил, что экзамены проведут в соответствии с графиком.

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