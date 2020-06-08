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«Коммерсантъ» узнал об обвинении главбуха «Трансаэро» по делу о хищениях

Следствие считает, что главбух активно помогал уехавшему за рубеж гендиректору Бурдину похищать деньги. Его защита говорит, что бухгалтерия занималась лишь учетом
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России подготовил обвинительное заключение по делу о хищении ₽566 млн при банкротстве авиакомпании «Трансаэро». Организатором преступной схемы назван ее бывший генеральный директор Александр Бурдин. Но поскольку он успел уехать за границу (и был объявлен в международный розыск), фактически основным фигурантом остается главный бухгалтер Андрей Ковалев, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следователей, Ковалев обещал Бурдину обеспечить бухгалтерское сопровождение запланированных гендиректором сделок, целью которых было расхищение имущества и средств компании.

Например, речь шла о сделке по продаже 113 автомобилей, которые принадлежали авиакомпании, пишет газета. Как считает следствие, сначала их по явно завышенной цене (₽24 млн) держали на двух открытых парковках в Москве, а треть от суммы договора при этом была переведена на счета подконтрольных Бурдину фирм-однодневок для последующего «распоряжения и обналичивания».

Позже, по версии СК, автомобили были проданы по заниженной стоимости ₽47 млн, деньги по указанию Ковалева оформили под отчет Бурдину, который их и похитил.

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«Всего же за два года работы в должности гендиректора Бурдину с помощью главбуха Ковалева, по версии следствия, удалось похитить путем растраты более 566 млн руб.», — говорится в статье. Это привело к тому, что более 6 тыс. сотрудников «Трансаэро» остались без выплачиваемых при сокращении выходных пособий и среднемесячных заработков на период трудоустройства.

Также Ковалева обвиняют в том, что он помогал Бурдину скрыть получаемые компанией уже в период банкротства доходы от уплаты налогов.

Защита Ковалева утверждает, что сомнительными договорами занимались лично Бурдин и финансовый департамент «Трансаэро», а бухгалтерия занималась только бухучетом. Помимо этого, адвокат Василий Пятых указывает, что именно его клиент помог СК найти документы, которые составляют основу уголовного дела, а также добился возврата уплаченного ранее авиакомпанией НДС ради компенсаций бывшим сотрудникам.

Расследование по делу «Трансаэро» началось в 2017 году из-за невыплат работникам ₽400 млн.

«Трансаэро» признали банкротом в том же году. За два года до этого авиакомпания оказалась не в состоянии обслуживать долги, которые уже превысили на тот момент ₽250 млрд. В октябре того года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у «Трансаэро».

Автор: Артем Филипенок
Теги: «Трансаэро», хищение
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