«Аэрофлот» получил почти все допуски на международные рейсы «Трансаэро»

Группа «Аэрофлот» получила большую часть допусков на международные направления «Трансаэро». Об этом свидетельствуют данные из приказа Росавиации, поступившего в РБК.
Так, авиакомпания получила допуск на 14 бывших направлений «Трансаэро» из Москвы в крупнейшие европейские и азиатские города: Барселону, Прагу, Римини, Ларнаку, Пафос, Анталью, Гонконг, Пекин, Гоа, Дубай, Тель-Авив и города Казахстана, а также из Санкт-Петербурга в Рим и Милан.
При этом авиакомпания S7 получила допуск только на бывший маршрут «Трансаэро» Москва — Париж.
Ранее стало известно, что авиакомпания Utair обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой о нарушении законодательства в отношении Росавиации. По данным газеты «Ведомости», межведомственная комиссия при Минтрансе распределила между авиакомпаниями 15 бывших международных направлений «Трансаэро». Заявки на конкурс подали только «Аэрофлот» и S7, а другие претенденты, «Победа» и Utair, не знали о проведении конкурса и не подали заявки.