«Аэрофлот» получил почти все допуски на международные рейсы «Трансаэро»

«Аэрофлот» получил почти все допуски на международные рейсы «Трансаэро»

Группа «Аэрофлот» получила большую часть допусков на международные направления «Трансаэро». Об этом свидетельствуют данные из приказа Росавиации, поступившего в РБК.

Так, авиакомпания получила допуск на 14 бывших направлений «Трансаэро» из Москвы в крупнейшие европейские и азиатские города: Барселону, Прагу, Римини, Ларнаку, Пафос, Анталью, Гонконг, Пекин, Гоа, Дубай, Тель-Авив и города Казахстана, а также из Санкт-Петербурга в Рим и Милан.

При этом авиакомпания S7 получила допуск только на бывший маршрут «Трансаэро» Москва — Париж.

Ранее стало известно, что авиакомпания Utair обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой о нарушении законодательства в отношении Росавиации. По данным газеты «Ведомости», межведомственная комиссия при Минтрансе распределила между авиакомпаниями 15 бывших международных направлений «Трансаэро». Заявки на конкурс подали только «Аэрофлот» и S7, а другие претенденты, «Победа» и Utair, не знали о проведении конкурса и не подали заявки.