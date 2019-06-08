В Свердловской области загорелись жилые корпуса колонии

В поселке Гари произошел пожар в исправительной колонии. Огонь охватил несколько жилых корпусов, а для ликвидации огня планируется привлечь вертолет

Пожар в ИК-8 в райцентре Гари на севере Свердловской области произошел утром в субботу. По данным агентства ТАСС, загорелись четыре жилых корпуса и производственное здание на площади 2 тыс. кв. м. В МЧС допустили, что для тушения пожара может быть отправлен вертолет Ми-8.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

ИК-8 — мужская колония строгого режима для ранее судимых, которая находится на окраине поселка городского типа Гари. Максимум в ней могут находиться 607 заключенных.

По данным ГУФСИН России по Свердловской области, на ее территории производятся пиломатериалы, беседки, нарды, деревянная мебель, ковши и бочонки.

В начале мая пожар произошел в ИК-46 в городе Невьянске Свердловской области. Там загорелась территория производственной зоны, на территории которой не было ни сотрудников, ни заключенных.