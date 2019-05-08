В исправительной колонии на Урале произошел пожар

В исправительной колонии № 46 Невьянска Свердловской области произошел пожар, сообщил РБК начальник пресс-службы регионального УФСИН Александр Левченко. По его словам, площадь возгорания составила несколько десятков квадратных метров, пожар удалось оперативно потушить.

«[Загорелась] территория производственной зоны. Там в этот момент не было ни сотрудников, ни заключенных. Загорелась то ли ветошь, то ли еще что-то», — рассказал представитель ФСИН.

Левченко уточнил, что тушением пожара занимались сотрудники пожарной охраны колонии и МЧС. Были задействованы три пожарные машины. В результате происшествия никто не пострадал. Представитель УФСИН добавил, что по факту инцидента в колонии будет проведена внутренняя проверка.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара.