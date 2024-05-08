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Прокуратура предложила закрыть второе налоговое дело Шакиры

Прокуратура Испании поддержала предложение закрыть налоговое дело Шакиры
Испанская прокуратура поддержала ходатайство о прекращении второго дела о неуплате налогов в отношении певицы Шакиры. По первому делу звезда получила штраф и три года заключения, которые заменили денежным взысканием
Шакира
Шакира (Фото: Aliah Anderson / Getty Images)

Прокуратура Испании предложила закрыть дело в отношении обладательницы «Грэмми» и одной из самых продаваемых поп-певиц Шакиры о налоговом мошенничестве, сообщило агентство EFE.

Надзорное ведомство представило в суд Каталонии письменное заключение в поддержу просьбы защиты колумбийской певицы с просьбой прекратить производство по делу о мошенничестве на сумму, превышающую €6 млн, через полгода после того, как артистка уплатила соответствующую задолженность.

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Шакира (в центре)

Следствие шло по двум эпизодам, которые вменялись Шакире, — о неуплате подоходного налога физических лиц и налога на капитал за 2018 год. В прошлом ноябре поп-звезда достигла соглашения со стороной обвинения по другому делу в Испании — о неуплате налогов с 2012 по 2014 год. В общей сложности ей вменялась неуплата €14,5 млн.

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы и штрафу более €7 млн. Заключение тоже заменили на денежное взыскание, это позволило Шакире не попасть за решетку.

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Фото:Shakira / Twitter

В прошлом году певица заняла первое место в рейтинге «50 самых красивых» журнала People en Español. Как отметили в издании, «несмотря на личные проблемы, которые Шакира пережила после расставания с Жераром Пике, певица в очередной раз достигла вершины успеха — записала популярную песню с Bizarrap, стала первой латиноамериканкой, которую Billboard назвал «Женщиной года» и побила 14 рекордов Гиннесса».

С 2010 года Шакира состояла в отношениях с испанским футболистом, бывшим игроком «Барселоны» Жераром Пике. У пары двое детей. В июне 2022 года она рассталась.

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Мария Гусарова
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