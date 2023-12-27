Памятник Шакире открыли в ее родном городе

Шакира получила памятник в свою честь в родном городе в Колумбии. «Сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут», — написано в основании статуи

Фото: Shakira / Twitter

В родном городе певицы Шакиры, колумбийской Барранкилье, открыли скульптуру в ее честь. Видео опубликовал мэр города Хайме Пумахеро Хайнс в Instagram (владелец соцсети Meta признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Шакира изображена в топе от бикини, с обнаженным животом и длинной юбкой. Образ отсылает к ее клипу от 2005 года к песне Hips Don't Lie («Бедра не лгут»). Как отмечает El Tiempo, высота статуи составляет 6,5 м, она выполнена из бронзы и алюминия. Автор — местный художник Ино Маркес.

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«Сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, непревзойденный талант, голос, который движет массами, и босые ноги, идущие на благо детства и человечества», — сказано в основании статуи.

«Это пример огромного художественного таланта народа моей страны», — написала Шакира в Instagram. Певица назвала Колумбию неизмеримым источником вдохновения своего творчества. На открытии присутствовали родители Шакиры.

Шакире 46 лет. В ноябре она получила три премии Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи «Грэмми». Певица победила в двух главных номинациях — «Песня года» и «Лучшая поп-песня» за сингл Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, записанный вместе с диджеем Bizarrap. Третью победу Шакира разделила с Karol G — их песня Tqg забрала приз в категории «Лучшее урбан- или фьюжен-выступление».

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В Испании обвиняли артистку в уклонении от уплаты налогов по шести эпизодам с 2012 по 2014 год. Как поясняло следствие, тогда Шакира жила в Барселоне не менее 183 дней, что делает ее налоговым резидентом Испании, но та налогов не платила. Сама же певица утверждала, что жила на Багамах. В ноябре она признала вину. Суд приговорил ее к штрафу €7,3 млн и трем годам лишения свободы, но тюремный срок заменили выплатой еще €432 тыс.

