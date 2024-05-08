 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Каждый 24-й житель Нью-Йорка оказался миллионером

Bloomberg узнал о росте числа миллионеров в Нью-Йорке за десять лет на 48%
Нью-Йорк стал лидером рейтинга самых богатых городов в 2024 году. Совокупное состояние его жителей превысило $3 трлн, каждый 24-й из них — миллионер. Москва заняла 38-ю строчку в списке Henley&Partners
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Состояние жителей Нью-Йорка превышает $3 трлн, каждый 24-й из них — миллионер, пишет Bloomberg со ссылкой на рейтинг самых богатых городов 2024 года, составленный консалтинговой компанией Henley&Partners.

Согласно исследованию Henley&Partners, Нью-Йорк занял первую строчку рейтинга, за ним следуют область залива Сан-Франциско (включает в себя Сан-Хосе, Сан-Франциско и Пало-Альто), Токио, Сингапур и Лондон. Дубай расположился на 21-м месте, а Москва — на 38-м. Всего в списке находятся 50 городов.

В Нью-Йорке насчитали около 350 тыс. миллионеров, что на 48% больше показателя 2013 года. «Это означает, что примерно каждый 24-й из 8,26 млн жителей имеет семизначный чистый капитал по сравнению с примерно каждым 36-м в 2013 году», — пишет Bloomberg. Также, согласно данным Henley&Partners, в городе остается большая доля сверхбогатых жителей — 60 миллиардеров и 744 человека с состоянием более $100 млн.

В области залива Сан-Франциско насчитали 305,7 тыс. миллионеров (рост на 82% по сравнению с 2013 годом), в Токио — 298,3 тыс. (минус 5%), в Сингапуре — 244,8 тыс. (плюс 64%), в Лондоне — 227 тыс. (минус 10%).

Гендиректор Henley&Partners Юрг Штеффен заявил, что развитие самых богатых городов в последние годы стимулировали высокие показатели финансовых рынков. «Рост S&P 500 на 24% в прошлом году наряду с ростом Nasdaq на 43% и ошеломляющим ростом биткоина на 155% укрепили состояние богатых инвесторов. Кроме того, стремительный прогресс в области искусственного интеллекта, робототехники и технологии блокчейн предоставил новые возможности для создания и накопления богатства», — сказал он.

Однако в ряде городов наблюдалась обратная тенденция. Например, Лондон потерял 10% миллионеров, в том числе из-за решения Великобритании выйти из ЕС, пишет Bloomberg. Сократилось и их количество в Гонконге на 4%, поскольку обеспеченные люди после пандемии массово переехали в Сингапур.

Половина миллионеров назвали «экстремальное богатство» угрозой демократии
Бизнес
Фото:Spencer Platt / Getty Images
Среди городов, находящихся на подъеме, — китайский Шэньчжэнь, где количество миллионеров за десять лет выросло на 140%. Более чем вдвое увеличилось их число в Бангалоре (Индия), Хошимине (Вьетнам) и Скотсдейле (США), отмечает агентство.

Ранее Forbes зафиксировал годовой рост на $71,8 млрд совокупного состояния всех российских миллиардеров. Издание назвало богатейшим бизнесменом в стране основателя нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова с состоянием $28,6 млрд. Как подсчитали эксперты, оно увеличилось за год на $8,1 млрд. В тройку лидеров рейтинга Forbes также вошли председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($27,4 млрд) и владелец НЛМК и «Первой портовой компании» Владимир Лисин ($26,6 млрд).

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Нью-Йорк миллионеры мегаполисы богатство Рейтинг
Материалы по теме
Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в Америке
Спорт
Аналитики сообщили о снижении числа миллионеров в России
Экономика
Wealth-X зафиксировала уменьшение числа мультимиллионеров в мире
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 07 мая, 16:45
Доля Лондона на европейском рынке IPO упала до минимума за десятилетия Инвестиции, 15:37
Порноактриса Дэниелc рассказала в суде о свиданиях и сексе с Трампом Общество, 15:35
Задержали бойца ММА Никархо, который въехал в разводной мост в Петербурге Спорт, 15:34
Локальный минимум и перспективы биткоина. Прогноз Standard Chartered Крипто, 15:31
Мосгорсуд оставил под арестом замминистра Тимура Иванова Политика, 15:31
Изабель Юппер назначили президентом жюри Венецианского кинофестиваля Life, 15:30
В мобильном приложении ВТБ произошел сбой Финансы, 15:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Факел» оштрафовали за кричалку «Зенит» — позор российского футбола» Спорт, 15:27
В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник Политика, 15:22
Великобритания вышлет российского военного атташе Политика, 15:19
В Красноярске огонь с травы перекинулся на два частных жилых дома Общество, 15:17
Прокуратура предложила закрыть второе налоговое дело Шакиры Общество, 15:14
Работает на всю воронку продаж: неочевидные выгоды ПромоСтраниц Яндекса Pro, 15:07
Наводнение затопило юг Бразилии. Фотогалерея Общество, 15:03 