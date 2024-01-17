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Половина миллионеров назвали «экстремальное богатство» угрозой демократии

Опрос Survation: 54% миллионеров назвали сверхбогатство угрозой демократии
66% опрошенных миллионеров согласились и с тем, чтобы дополнительный налог брали и с них самих при условии, что полученные таким образом деньги пойдут на повышение качества государственных услуг и прочие общеполезные цели
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Чрезмерная концентрация богатства в руках небольшого числа сверхсостоятельных людей (по данным Forbes в мире сейчас немногим более 2,5 тыс. миллиардеров) создает угрозу самому существованию демократии. С таким утверждением согласились 54% участников опроса, проведенного британским маркетинговым агентством Survation среди миллионеров из стран G20 (в опросе учитывались голоса 2385 человек, стоимость инвестируемых активов которых превышает $1 млн на семью, не считая домов, где эта семья живет).

28% опрошенных назвали «экстремальным богатством» состояние размером более $1 млрд, а еще 33% считают, что даже $51 млн — это уже слишком много.

Более половины респондентов (57%) согласились с тем, что чрезмерная концентрация богатства в одних руках затрудняет работу социальных лифтов и мешает менее богатым людям улучшать качество своей жизни.

При этом сразу 72% респондентов выразили уверенность в том, что сверхбогачи «покупают» политическое влияние, а это опасно для основ демократического устройства общества.

«Вера в демократию слабеет, особенно среди молодежи, которая в условиях экономической изоляции и нехватки социальных лифтов находит естественный выход возмущению в популистских заявлениях демагогов. Угроза демократии усилилась из-за экономического кризиса, тяжесть которого приходится нести обычным людям, тогда как богатство миллиардеров продолжает расти», — говорится в отчете.

Рост влияния популистов назван в документе «огромным геополитическим риском», авторы отчета напоминают, что в 2024 году всеобщие выборы пройдут в 50 странах мира, на участки могут явиться около 2 млрд человек.

Более того, именно сверхбогачи, по мнению 53% участников опроса, создают новые угрозы планетарного масштаба, так как именно образ жизни 1% богатейших людей мира с их частными самолетами, вертолетами, яхтами и дорогими автомобилями подталкивает глобальное потепление.

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Авторы документа отмечают, что единственным способом справиться с проблемой является повышение налогов на сверхбогатство. С необходимостью обложить миллиардеров ежегодно уплачиваемым дополнительным налогом в 2% от их состояния (в октябре 2023 года с таким предложением выступили эксперты независимого центра EU Tax Observatory) согласились 75% участников опроса. Более того, 66% опрошенных миллионеров согласились и с тем, чтобы такой налог брали и с них самих при условии, что полученные таким образом деньги пойдут на повышение качества государственных услуг и прочие общеполезные цели.

В поддержку усиления налогового бремени для сверхбогачей выступил и ряд представителей финансовой верхушки общества, многие из которых уже подписали адресованное политикам открытое письмо «Горд платить больше». Однако ждать, когда все богачи самостоятельно придут к мысли о необходимости поделиться своими капиталами, нельзя, заявила Абигейл Дисней, внучка одного из основавших компанию Disney братьев, Роя Диснея. «Политики просто должны принять решение и обложить сверхбогатство налогом так же, как и все разнообразие разрушительных для природы привычек богачей», — заявила она.

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