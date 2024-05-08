США ужесточат правила изучения бактерий и вирусов

В следующем году работающие на США биологи должны будут предоставлять свои предложения об экспериментах с микроорганизмами на проверку. Новые правила не затронут частный сектор

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В США введут более строгие правила проведения исследований потенциально опасных патогенов и токсинов для предотвращения лабораторных аварий, которые могут спровоцировать пандемию, объявила администрация президента. Правила вступят в силу через год.

Будет усилен надзор властей за исследованиями, финансируемыми из бюджета. Небольшой список опасных патогенов заменят на широкий перечень, внимание будет уделено не только опасным для человека вирусам, но и тем, которые грозят животноводству и сельскохозяйственным культурам.

Теперь микробиологи для проведения опытов с опасными микроорганизмами должны будут представить в свои университеты или исследовательские институты описания таких экспериментов, которые должны будут определить, представляют ли они риск, пишет The New York Times. Потенциально опасные предложения отправят на рассмотрение в правительственные учреждения.

Ужесточение правил не затрагивает частный сектор.

Публикация нового регламента состоялась после нескольких лет работы экспертной группы и бурных дискуссий в обществе о возникновении возбудителя COVID-19: на рынке живности или в китайской лаборатории, занимавшейся в числе прочего биологическим оружием, отмечает NYT. Некоторые исследователи выражают беспокойство, что прежде власти слишком расслабленно относились к безопасности лабораторий, звучали также призывы сформировать специальное агентство для контроля над рискованными экспериментами. Их оппоненты усматривали в дополнительном регулировании опасность для ценных исследований.

Сторонники лабораторного происхождения вируса выражали обеспокоенность по поводу «исследований усиления функции» (GoFR). В их рамках ученые наделяют патогены новыми способностями. Такой метод широко распространен в микробиологических исследованиях. Но только небольшая часть таких исследований связана с опасными агентами, которые требуют строжайших мер биобезопасности.

NYT отмечает, что изменения не охватывают наиболее радикальные предложения сторонников лабораторной безопасности, такие как создание независимого регулятора в этой сфере. В новых правилах также предусмотрены исключения для определенных видов исследований, включая эпидемиологический надзор за распространением болезней и разработку вакцин. Некоторые части документа являются рекомендациями, а не обязательными требованиями.

В апреле The Guardian со ссылкой на международное исследование сообщил, что 57% опрошенных ученых назвали новую мутацию вируса гриппа причиной новой пандемии в ближайшем будущем. 21% участников опроса предположили, что наиболее вероятной после гриппа причиной пандемии станет «болезнь X», возбужденная еще не идентифицированным микроорганизмом, который «появится ниоткуда». Так было в случае с вирусом Sars-CoV-2, который привел к пандемии COVID-19.

В том же месяце Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможном распространении мутации птичьего гриппа среди людей после появлений сообщений о вспышках высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) среди молочных коров в США.