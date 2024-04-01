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Птичий грипп распространился на американских коров

FDA: высокопатогенный птичий грипп был обнаружен в американских коровах
Минздрав и Минсельхоз США подтвердили заражение молочных стад коров птичьим гриппом в штатах Техас, Канзас и Мичиган. В Нью-Мексико и Айдахо также обнаружены коровы с похожими признаками заболевания
Фото: Felix Kästle / dpa / Global Look Press
Фото: Felix Kästle / dpa / Global Look Press

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США совместно со Службой инспекции здоровья животных и растений (APHIS) американского Минсельхоза, Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердили наличие высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в двух молочных стадах коров в Техасе, двух стадах в Канзасе и одном молочном стаде в Мичигане, которые недавно получили коров из Техаса, следует из отчета FDA.

HPAI — это очень заразное и часто смертельное заболевание домашней птицы, вызываемое вирусом птичьего гриппа. По данным FDA, он может передаваться от диких птиц домашней птице и другим видам птиц и животных. Вирус обычно не поражает людей, но были исключения.

Также вирус был обнаружен в непастеризованных образцах молока, взятых для диагностики заболевшего скота на молочных фермах в Техасе, Канзасе и Мичигане.

Сейчас также проводится тестирование других молочных стад в Нью-Мексико, Айдахо, а также в Техасе, сообщило FDA. В них уже есть коровы с аналогичными признаками заболевания, которые включают в том числе снижение молочной продуктивности и низкий аппетит.

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Общество
Фото:Liu Shiping / Xinhua / Global Look Press

По данным FDA, сейчас по-прежнему нет опасений по поводу безопасности коммерческих поставок молока между штатами, поскольку продукты пастеризуются перед поступлением на рынок, а этот процесс дезактивирует в том числе и грипп.

Потери молока от крупного рогатого скота с симптомами заболевания на сегодняшний день слишком малы, чтобы оказать серьезное влияние на предложение, и это не должно сказаться на ценах на молоко или другие молочные продукты в США, передает организация.

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Однако, FDA полагает, что фермам следует продолжать наблюдение за своими молочными коровами на предмет выявления признаков заболевания. Это необходимо для гарантии, что молоко от больных коров не попадет в торговлю между штатами. Производителям, которые выявили у своих коров заболевание, соответственно следует обратиться в Государственную службу охраны здоровья животных, чтобы получить образцы для диагностического тестирования.

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Георгий Смирнов
птичий грипп коровы США
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