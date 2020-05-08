Вице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая

Выход из режима ограничений будет зависеть от ситуации в конкретном регионе, но в целом, согласно планам правительства, это может произойти в конце мая — начале июня

Дмитрий Чернышенко (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Регионы могут выйти из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая — начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1».

«Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений нужно будет понимать, что в зависимости от субъекта, от ситуации это будет либо третья декада мая, либо начало июня», — сказал вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что все будет зависеть от соблюдения гражданами самоизоляции. Он отметил, что сейчас правительство оценивает соблюдение режима на два балла, притом что высшая оценка — пять. Ухудшение ситуации с соблюдением режима премьер-министр связал с улучшением погоды и потеплением.

По его словам, ближе к лету, возможно, в России будут фиксироваться отдельные случаи заражения коронавирусом, при условии что граждане будут соблюдать все ограничения.