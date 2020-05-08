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Нижний Новгород частично затопило ливнем

Из-за обильных потоков воды с нескольких земляных откосов сошел грунт, некоторые улицы в центре покрыты водой. И.о. главы Нижнего Новгорода сообщил, что это случилось из-за непрочищенной ливневой канализации

Отдельные участки в центре Нижнего Новгорода оказались подтоплены из-за сильного ливня, накрывшего город в пятницу, сообщает портал «Новости Нижнего Новгорода».

В частности, мощные потоки наблюдались на склонах возле Окского съезда, также под водой оказались улицы Ковалихинская и Алексеевская.

В МЧС нижегородцев предупредили, что дождливая погода продержится до 9 мая, передает издание. Метеорологи обещали грозы, ливни и порывы ветра до 15 м/с, а также предупредили о возможности обрыва проводов и нарушения работы объектов ЖКХ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил ликвидировать последствия ливня в городе, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства, поступившем в РБК. «В ближайшие дни требуется также осуществлять круглосуточный контроль за тем, что происходит на Окском съезде. Необходимо тщательно проанализировать причины вымывания грунта и принять меры для предотвращения дальнейшего развития ситуации», — сообщил Никитин. Он также обратил внимание на состояние ливневой канализации в Нижнем Новгороде и отметил, что ею нужно заниматься системно и круглогодично.

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Исполняющий обязанности главы города Юрий Шалабаев объявил, что непрочищенная ливневая канализация стала причиной схода грунта на Окском съезде. В итоге она не справилась с объемом воды. Шалабаев пообещал, что все аварийные службы города будут мобилизованы, чтобы прочистить коллекторы.

В комментариях к онлайн-трансляции «Новостей Нижнего Новгорода» о ситуации в городе читатели пишут, что такое обилие воды на улицах не редкость для Нижнего и подобная картина наблюдается каждый год. Пользователи также отмечают недостаток ливневой канализации в городе.

В июле 2018 года в Нижнем Новгороде дождь размыл дорогу, которую построили к чемпионату мира по футболу 2018 года, а также часть набережной. По словам занимавшего в то время пост главы города Владимира Панова, это произошло из-за ошибок при проектировании ливневок.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Нижний Новгород, ливень, МЧС России
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