Нижний Новгород частично затопило ливнем

Из-за обильных потоков воды с нескольких земляных откосов сошел грунт, некоторые улицы в центре покрыты водой. И.о. главы Нижнего Новгорода сообщил, что это случилось из-за непрочищенной ливневой канализации

Отдельные участки в центре Нижнего Новгорода оказались подтоплены из-за сильного ливня, накрывшего город в пятницу, сообщает портал «Новости Нижнего Новгорода».

В частности, мощные потоки наблюдались на склонах возле Окского съезда, также под водой оказались улицы Ковалихинская и Алексеевская.

В МЧС нижегородцев предупредили, что дождливая погода продержится до 9 мая, передает издание. Метеорологи обещали грозы, ливни и порывы ветра до 15 м/с, а также предупредили о возможности обрыва проводов и нарушения работы объектов ЖКХ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил ликвидировать последствия ливня в городе, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства, поступившем в РБК. «В ближайшие дни требуется также осуществлять круглосуточный контроль за тем, что происходит на Окском съезде. Необходимо тщательно проанализировать причины вымывания грунта и принять меры для предотвращения дальнейшего развития ситуации», — сообщил Никитин. Он также обратил внимание на состояние ливневой канализации в Нижнем Новгороде и отметил, что ею нужно заниматься системно и круглогодично.