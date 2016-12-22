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Построенные к ЧМ дороги в Нижнем Новгороде размыло ливнем
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Построенные к ЧМ дороги в Нижнем Новгороде размыло ливнем
ЧМ-2018, 19:21
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Построенные к ЧМ дороги в Нижнем Новгороде размыло ливнем

В Нижнем Новгороде ливень размыл дорогу, которую построили к ЧМ-2018 по футболу, и часть Волжской набережной. Глава города Владимир Панов заявил на брифинге 10 июля, что причинами подмыва ливнями стали ошибки при проектировке системы ливневой канализации в городе. Его слова приводит агентство «НТА-Приволжье».

«Это очень серьезная грубая проектная ошибка. Подрядчик мог бы все это предусмотреть», — заявил градоначальник. Заказчиком объекта на Волжской набережной был дорожный фонд области. Панов добавил, что в ближайшие дни подрядчик должен все исправить.

«Система ливневой канализации в городе дошла, похоже, до критического состояния. Поверхности земли, которые годами были устойчивы, сейчас начинают образовывать такие серьезные провалы», — сказал Панов.

Он отметил, что брусчатку размыло в сквере на улице Звездинке, в районе Александровского сада, на Нижневолжской набережной. Кроме того, дорога провалилась на Керченской улице.

В группе «Типичный Нижний Новгород» в соцсети «ВКонтакте» накануне было опубликовано видео размытой Волжской набережной.

На следующий день в группе опубликовали фотографии разрушенной в результате подмыва брусчатки. В комментариях к посту уточнили, что это дорога вдоль Волжской набережной, а разрушение произошло напротив ресторана «Соляная Биржа».

Теги: Нижний Новогород , ЧМ-2018 , ливень , набережная
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