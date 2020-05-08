Трамп предложил лишить Пулитцера авторов статей о сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у лауреатов Пулитцеровской премии 2020 года нужно отобрать их награды. По словам Трампа, в статьях, за которые были присуждены премии, содержится ложная информацию.

«Пулитцеровские премии должны быть возвращены, потому что вы знаете, что они были присуждены несправедливо. Пулитцеровский комитет, или кто-либо другой, кто вручает призы, будут опозорены до той поры, пока они не заберут их обратно. Потому что они (журналисты) получили Пулитцеровские премии за то, что в итоге оказалось фейковыми новостями», — цитирует Трампа The Washington Times.

Материал дополняется.