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Посольство осудило оргкомитет Пулитцеровской премии из-за NYT

Фото: Andrew Burton / Getty Images
Фото: Andrew Burton / Getty Images

Посольство России в США обвинило оргкомитет Пулитцеровской премии в том, что он награждает издания за антироссийские материалы. Так в диппредставительстве прокомментировали получение премии газетой The New York Times (NYT), говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

NYT получила награду в категории «Международный репортаж» за восемь статей и видеоматериалов, которые, по мнению оргкомитета, разоблачают «хищнические действия режима Владимира Путина». В комитете отметили, что эти «увлекательные истории» публиковались «с большим риском».

«Три года назад Пулитцеровская премия уже вручалась The New York Times за демонизацию России. Подобное скоропортящееся «творчество», очевидно, требует периодических престижных наград», — заявили в посольстве.

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии
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Фото: Источник: сайт Пулитцеровской премии

В диппредставительстве отметили, что оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя таким способом антироссийские материалы, утверждения в которых неоднократно опровергались российскими официальными лицами. По мнению посольства, риск в публикации подобных статей есть только для репутации издания.

В посольстве заявили, что серия материалов NYT является сборником «неразбавленных русофобских измышлений», которые могут стать пособием по созданию ложных фактов.

NYT и WP получили «Пулицеры» за материалы о «российском вмешательстве»
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Сотрудники The Washington Post в редакции газеты после объявления&nbsp;лауреатов Пулицеровской премии. 16 апреля 2018 года

В материалах NYT, за которые издание получило Пулитцеровскую премию, в частности, говорится о предполагаемом вмешательстве России в дела Ливии, Центральноафриканской Республики, в выборы в США, о бомбардировках сирийских госпиталей, заказном убийстве, отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии. Посольство опровергало данные, опубликованные газетой.

Пулитцеровская премия является одной из самых престижных наград в области журналистики и вручается с 1917 года. В 2018 году NYT получила премию за статьи о вмешательстве России в американские президентские выборы, а в 2017 году — за материалы «о попытках Владимира Путина распространить влияние России на другие страны».

Теги: Посольство России, Пулитцеровская премия
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