Посольство осудило оргкомитет Пулитцеровской премии из-за NYT

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Посольство России в США обвинило оргкомитет Пулитцеровской премии в том, что он награждает издания за антироссийские материалы. Так в диппредставительстве прокомментировали получение премии газетой The New York Times (NYT), говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

NYT получила награду в категории «Международный репортаж» за восемь статей и видеоматериалов, которые, по мнению оргкомитета, разоблачают «хищнические действия режима Владимира Путина». В комитете отметили, что эти «увлекательные истории» публиковались «с большим риском».

«Три года назад Пулитцеровская премия уже вручалась The New York Times за демонизацию России. Подобное скоропортящееся «творчество», очевидно, требует периодических престижных наград», — заявили в посольстве.

В диппредставительстве отметили, что оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя таким способом антироссийские материалы, утверждения в которых неоднократно опровергались российскими официальными лицами. По мнению посольства, риск в публикации подобных статей есть только для репутации издания.