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Новости без коронавируса ,  
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В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии

Главного приза удостоилось расследование о сексуальном насилии на Аляске, еще три награды получила The New York Times, журналисты которой выпустили серию статей о предполагаемом вмешательстве России в дела других стран
Фото: Источник: сайт Пулитцеровской премии
Фото: Источник: сайт Пулитцеровской премии

Газета Anchorage Daily News, издающаяся в Аляске, в сотрудничестве с интернет-изданием ProPublica, занимающимся расследованиями, получила золотую медаль Пулитцеровской премии в главной номинации «За служение обществу» в области журналистики, сообщается на сайте премии.

Награду газета Anchorage Daily News и некоммерческая организация ProPublica получили за совместное расследование о сексуальном насилии на Аляске. 

Три награды получила также газета The New York Times. Всего премии были удостоены восемь статей и видеоматериалов издания, в частности, об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, а также о предполагаемом вмешательстве России в дела других государств, таких как Ливия, Сирия и Центральноафриканская Республика.

Агентство Reuters победило в номинации «Новостная фотография» за освещение протестов в Гонконге в 2019 году.

Журналисты NYT и WSJ удостоились Пулитцера за расследования о Трампе
Общество
Сотрудники ​Post-Gazette

Из-за пандемии коронавируса победителей объявили не в Школе журналистики Колумбийского университета, как это происходило обычно, а в режиме онлайн. Имена лауреатов назвала представитель оргкомитета премии Дана Канеди.

«По иронии судьбы, первые Пулитцеровские премии были присуждены в июне 1917 года, менее чем за год до вспышки испанского гриппа», — заявила она. Канеди отметила, что даже в условиях сложившейся «беспрецедентной неопределенности» ясно, что «журналистика никогда не останавливается».

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных в США наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикации в газетах, журналах и на сайтах в различных жанрах. Помимо этого, есть и вторая коллегия, которая присуждает награды в области литературы, музыки и театра.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Пулитцеровская премия, журналистика
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