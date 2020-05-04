В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии

Главного приза удостоилось расследование о сексуальном насилии на Аляске, еще три награды получила The New York Times, журналисты которой выпустили серию статей о предполагаемом вмешательстве России в дела других стран

Фото: Источник: сайт Пулитцеровской премии

Газета Anchorage Daily News, издающаяся в Аляске, в сотрудничестве с интернет-изданием ProPublica, занимающимся расследованиями, получила золотую медаль Пулитцеровской премии в главной номинации «За служение обществу» в области журналистики, сообщается на сайте премии.

Награду газета Anchorage Daily News и некоммерческая организация ProPublica получили за совместное расследование о сексуальном насилии на Аляске.

Три награды получила также газета The New York Times. Всего премии были удостоены восемь статей и видеоматериалов издания, в частности, об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, а также о предполагаемом вмешательстве России в дела других государств, таких как Ливия, Сирия и Центральноафриканская Республика.

Агентство Reuters победило в номинации «Новостная фотография» за освещение протестов в Гонконге в 2019 году.