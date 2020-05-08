Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 мая

Число зараженных в мире превысило 3,84 млн человек, в России — 177 тыс., в Москве и области режим самоизоляции продлили до 31 мая, на Украине ослабили карантин. Главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 7 мая превысило 177,1 тыс., за сутки оно выросло на рекордное количество — 11 231 случай. До этого четыре дня подряд прирост новых больных оставался в пределах 10–10,6 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1625 человек (88 — за сутки).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за сутки скончался 51 пациент с коронавирусом, сообщил столичный штаб. Общее количество умерших за время эпидемии пациентов с коронавирусом в Москве составило 956.

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве — разрешено работать промышленным предприятия и стройкам. Однако все остальные ограничительные меры для населения и бизнеса продлены до 31 мая. В Подмосковье также продлили режим самоизоляции до конца мая.

С 12 мая в Москве станет обязательным ношение средств защиты (масок, респираторов и перчаток) при передвижении в общественном транспорте и посещении магазинов. Такие же меры пообещали принять власти Санкт-Петербурга, «масочный» и «перчаточный» режимы уже введены или анонсированы в большинстве регионов России. С учетом средней цены на маски в 30 руб. за штуку только на них житель столичного региона в среднем должен будет потратить в мае не менее 2 тыс. руб.

Заболевший COVID-19 премьер Михаил Мишустин провел с членами правительства в формате видео-конференц-связи совещание по экономическим вопросам. Он продолжает проходить лечение в больнице.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что в Россию вернулись уже 95% остававшихся за рубежом туристов. По данным Росавиации, с 20 марта по 6 мая в Россию вернулись более 177,3 тыс. соотечественников.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 7 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,672 млн человек, 254 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 3,846 млн человек, более 269,5 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидер по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, США, где количество зараженных превысило 1,256 млн человек. Испания находится на втором месте (221,4 тыс.), Италия — на третьем (215,8 тыс.), Великобритания — на четвертом (207,9 тыс.), Россия 7 мая вошла в пятерку стран по числу подтвержденных случаев COVID-19, обогнав сразу Германию и Францию.

Франция оставит границы закрытыми как минимум до середины июня. Карантинные меры в стране продлены до 11 мая.

На Украине власти ослабили карантин, разрешив работу магазинов, части общепита (при условии соблюдения норм безопасности), музеев. Людям разрешили проводить индивидуальные занятия спортом на улице. При этом сроки всех прочих ограничений продлены до 22 мая.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Назначенные на 10 мая президентские выборы в Польше отменили. Учитывая эпидемическую ситуацию, новые выборы, возможно, состоятся заочно, при помощи почты.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

ВОЗ заявила о том, что ей потребуется $1,7 млрд для борьбы с COVID-19. Эта оценка включает в себя средства, которые ВОЗ уже получила на сегодняшний день. Таким образом, до конца года организации нужно еще $1,3 млрд.

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