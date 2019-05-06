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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Кокорин и Мамаев в последнем слове попросили не ломать их судьбу
Обвиняемые в хулиганстве футболисты, обращаясь к суду, попросили не лишать их свободы и дать возможность вернуться в большой футбол
Павел Мамаев (справа) (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий выступили с последним словом на заседании в Пресненском суде Москвы, где рассматривается их дело, передает корреспондент РБК.

Александр Кокорин в своем выступлении сказал, что хотел бы извиниться перед обществом, своей футбольной командой (он выступает за «Зенит») и тренерским составом, а также перед родителями.

«Время, которое мы провели в СИЗО <...> стало для нас уроком на всю жизнь. Было о чем подумать», — отметил Кокорин. «Хотелось бы вас по-человечески попросить не ломать судьбы ребят, дать нам возможность вернуться в семью и вновь заниматься любимым делом», — добавил он.

«Безусловно, раскаиваюсь и приношу извинения потерпевшим и своей семье — она пострадала больше, чем я, — сказал Павел Мамаев. — Считаю, что наказание, которое мы уже отбыли в СИЗО, заслуженное, оспаривать его я не буду, наверное, стоит им и ограничиться». «Хотелось бы вернуться в большой спорт, и чем быстрее мы это сделаем, тем более это реально, потому что нахождение в СИЗО нас каждый день удаляет от этой цели. А это единственное, что мы умеем делать на профессиональном уровне», — добавил он.

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«Я раскаялся на следующий день [после драк], когда увидел родителей, потому что мы их подвели. <...> Я 40 книжек прочитал в СИЗО, я в жизни столько не читал. И судеб много узнал. Это все-таки не наше место. Я не думаю, что мы такие уж преступники», — сказал в своем последнем слове Кирилл Кокорин, добавив, что он и его друзья готовы нести ответственность за то, что сделали.

«Я уже семь месяцев провел в СИЗО, а запрашивают мне семнадцать. Семнадцать месяцев за два удара, ну я ж не Майк Тайсон, — сказал в своем выступлении перед судом Александр Протасовицкий. — За каждый нанесенный удар мы извинились, безусловно, раскаялись. <...> Этот срок повлиял на жизнь каждого из нас <...> и послужит хорошим уроком как нам, так и тем, кто равнялся на нас, смотрел на нас, мальчишек, которые могли нам подражать».

В понедельник в суде прошли прения сторон, во время которых прокурор Светлана Тарасова попросила суд назначить Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима, а Павлу Мамаеву и футболисту-любителю Александру Протасовицкому — один год и пять месяцев заключения.

Приговор будет оглашен 8 мая.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2018 года после двух драк с участием футболистов и их друзей. Одна потасовка произошла у гостиницы «Пекин», вторая — в «Кофемании» на Большой Никитской улице. В этих драках пострадали водитель одной из телеведущих «Первого канала» Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор научного центра НАМИ Сергей Гайсин.

Рассмотрение дела по существу, к которому суд приступил 9 апреля, заняло меньше месяца.

Мамаеву и Протасовицкому предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве, Александру Кокорину вменяется хулиганство и два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия, его брату — два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство.

Защита во время прений просила суд оправдать футболистов по обвинению в хулиганстве и тех эпизодах, по которым они не признают вину, а также назначить им наказание, не связанное с реальным лишением свободы, смягчив квалификацию по эпизодам, по которым они вину признали.

Авторы: Маргарита Алехина, Маргарита Девяткина
Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев
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