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Общество ,  
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Синоптики назвали дату первой в этому году грозы в Москве

Синоптик Позднякова: первая в этом году гроза в Москве может быть 9 апреля
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Первая в этом году гроза может накрыть Москву 9 апреля, рассказала главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«К вечеру на холодном участке фронта сформируется кучево-дождевая облачность, велика вероятность грозовой деятельности», — рассказала метеоролог. Вероятность грозы вечером 9 апреля в Москве превышает 70%, отметила она.

Грозы в средней полосе России в апреле случаются редко. Обычно они начинаются в мае, но в этом году «в результате потепления климата» первый гром может прогреметь в столичном регионе в начале апреля.

3 апреля Татьяна Позднякова предупреждала москвичей об ухудшении погоды. В Москве наблюдался сильный штормовой ветер.

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