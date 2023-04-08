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Общество ,  
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Аналитики сообщили о росте популярности курортов Башкирии и Сахалина

Аналитики МТС сообщили о росте популярности курортов Башкирии и Сахалина
40% российских туристов, желающих покататься на горных лыжах или сноуборде, едут в Сочи. Но есть и те, кто выбирает Башкортостан
Фото: Николай Михальченко/ТАСС
Фото: Николай Михальченко/ТАСС

Самым популярным горнолыжным курортом России в этом сезоне ожидаемо стал Сочи, куда отправились 40% россиян, выезжающих покататься на лыжах и сноубордах за пределы своего региона, показало исследование сервиса бронирования отелей МТС Travel с помощью геоаналитической платформы GeoEffect. Однако наибольший прирост турпотока за год показали курорты «Горный воздух» в Сахалинской области и «Абзаково» в Республике Башкортостан — количество посетителей из других регионов там выросло на 20% год к году.

По общему туристическому потоку курорты Сахалина в число лидеров не вошли, в отличие от башкирских склонов, которые оказались на четвертом месте. В топ-пять курортов по количеству гостей в России помимо Сочи попали:

  • Архыз в Карачаево-Черкесии, 16% выехавших за пределы родного региона туристов.
  • Шерегеш (Кемеровская область, 11%),
  • Абзаково (Республика Башкортостан, 7%)
  • Эльбрус (Кабардино-Балкария, 6%).

Вместе с курортами горного кластера Сочи («Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром») эти комплексы приняли 80% российских туристов в сезоне 2022-2023. Остальные 20% предпочли другие локации.

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. Был проанализирован турпоток на 15 наиболее популярных горнолыжных курортах России. В исследовании учитывались путешественники, посетившие горнолыжные курорты с 1 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года и с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года.

В альянсе турагентств России ранее сообщили, что ожидают подорожания отдыха в Сочи на 20–30% по сравнению с прошлым годом на фоне падения интереса россиян к Крыму. Это связано с логистическими сложностями: закрытием аэропорта Симферополя, трудностями проезда через Крымский мост и недостаточным количеством железнодорожных рейсов.

В августе стало известно, что власти рассматривают возможность создания туристического кластера в Дагестане по аналогии в Сочи.

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