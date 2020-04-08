Число зараженных COVID-19 в США превысило 400 тыс. человек

Почти треть общемирового числа заразившихся коронавирусом приходится на США. В этой стране число заболевших 8 апреля превысило 400 тыс. человек

Фото: Brian Snyder / Reuters

Число пациентов с COVID-19 в США превысило 400 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Всего в мире это заболевание было подтверждено у 1,4 млн человек.

Более 13 тыс. человек с коронавирусом умерли, причем свыше 4 тыс. смертей приходится на Нью-Йорк, который стал эпицентром эпидемии в США.

США остаются лидером по числу заболевших. На втором месте — Испания, где зарегистрированы 146,6 тыс. человек с COVID-19, следом идет Италия (135,5 тыс.).

Лидером по смертности людей с коронавирусом является Италия, где, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, умерли 17,1 тыс. заболевших. В Испании, которая занимает второе место по смертности среди пациентов с COVID, — 14,5 тыс. смертей.