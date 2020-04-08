ФАС объяснила рост цен на сахар

В ведомстве заверили, что объективных предпосылок для роста цен в настоящее время нет, а запасов достаточно для покрытия спроса

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Повышение розничных цен на сахар (по данным Росстата, в марте он подорожал на 13,5%) связано с проблемами в логистике у поставщиков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«Кратковременное повышение цен и временное отсутствие товара в розничных торговых сетях связано с перегрузкой логистических систем (процессов фасовки продукта, его погрузки и доставки) в условиях столь существенного одномоментного повышения спроса», — рассказали агентству в пресс-службе ФАС.

В ведомстве пояснили, что, реагируя на жалобы потребителей, ФАС провела внеплановые проверки более 70 сахарных заводов, принадлежащих 30 собственникам, на предмет наличия картельного сговора.

«Объективных предпосылок для роста цен в настоящее время нет», — пояснил собеседник, отметив, что запасов сахара, а также гречневой крупы в стране достаточно для покрытия спроса, а цены на эти товары меняются под влиянием «объективных экономических причин, в том числе под воздействием спроса и предложения».

По данным Росстата, только за неделю с 31 марта по 6 апреля сахар-песок в России подорожал на 3,1%, а гречка — на 3,5%. С начала 2020 года розничные цены на сахар-песок выросли на 14,1%, а на гречку — на 12,9%.