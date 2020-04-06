Росстат сообщил о росте цен на сахар за март на 13,5%

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

В марте сахар-песок подорожал практически во всех регионах России. В среднем стоимость сахара выросла на 13,5%, следует из данных Росстата.

В 23 субъектах страны рост цен составил более 16,1%. Больше всего стоимость сахара возросла в Чувашии (27,5%), на втором месте оказался Алтайский край (26,2%). Есть регионы, где цена на сахар немного упала. Так, в Магаданской области сахар подешевел на 1,8%, а в Якутии — на 1,1%.

Кроме того, выросли цены на гречку, помидоры и лук.

Так, в целом по России за месяц на 14,9% выросли цены на помидоры, а стоимость репчатого лука увеличилась на 14,1%. Цена гречки за март в среднем по России выросла на 6,2%, а в 32 регионах — на 7,0% и более. Самый большой скачок цен на крупу зарегистрирован в Башкортостане и Алтайском крае, где ее стоимость возросла более чем на 13%.