Минюст предложил дать адвокатам особый статус в случае жесткого карантина
Минюст попросил регионы предоставить адвокатам и нотариусам особый статус, если на их территории будут введены более строгие ограничения из-за коронавируса, например на передвижение. Об этом говорится на сайте министерства.
Ведомство опасается, что из-за введения более строгих карантинных мер доступность и своевременность получения населением квалифицированной юридической помощи, которая гарантирована Конституцией, может снизиться.
Минюст предлагает разрешить адвокатам и нотариусам свободно перемещаться при предъявлении удостоверения, если в регионах начнет действовать ограничение на передвижение.
Министр обратился к субъектам, после того как Федеральная палата адвокатов (ФПА РФ) и Федеральная нотариальная палата (ФНП) выразили обеспокоенность из-за возможного усиления мер по борьбе с распространением вируса. Сами палаты уже предприняли меры для обеспечения своей работы. Так, например, адвокатские и нотариальные палаты субъектов разъясняют своим членам порядок оказания юридической помощи в условиях коронавируса, а также на базе нотариальных контор сформированы дежурные группы, говорится в сообщении Минюста.