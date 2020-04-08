Минюст предложил дать адвокатам особый статус в случае жесткого карантина

В случае введения ограничений на передвижение ведомство предлагает разрешить адвокатам и нотариусам пользоваться в качестве пропуска своим удостоверением

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Минюст попросил регионы предоставить адвокатам и нотариусам особый статус, если на их территории будут введены более строгие ограничения из-за коронавируса, например на передвижение. Об этом говорится на сайте министерства.

Ведомство опасается, что из-за введения более строгих карантинных мер доступность и своевременность получения населением квалифицированной юридической помощи, которая гарантирована Конституцией, может снизиться.

Минюст предлагает разрешить адвокатам и нотариусам свободно перемещаться при предъявлении удостоверения, если в регионах начнет действовать ограничение на передвижение.

Министр обратился к субъектам, после того как Федеральная палата адвокатов (ФПА РФ) и Федеральная нотариальная палата (ФНП) выразили обеспокоенность из-за возможного усиления мер по борьбе с распространением вируса. Сами палаты уже предприняли меры для обеспечения своей работы. Так, например, адвокатские и нотариальные палаты субъектов разъясняют своим членам порядок оказания юридической помощи в условиях коронавируса, а также на базе нотариальных контор сформированы дежурные группы, говорится в сообщении Минюста.