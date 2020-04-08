Минобрнауки предложило вузам отменить плату за общежития на фоне пандемии

По данным министерства, на время карантина общежития покинули 495 тыс. студентов, однако большинство из них продолжают вносить оплату за наем и коммунальные услуги

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Министерство науки и высшего образования рекомендовало руководителям вузов на время пандемии коронавируса снизить или вовсе отменить плату за общежития. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проживающие в общежитиях по договорам найма жилого помещения вносят плату за наем и за коммунальные услуги <...> В настоящее время многие студенты временно выехали из общежитий, но продолжают вносить оплату», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, соответствующее письмо было направлено руководителям вузов после многочисленных просьб студентов, которые покинули общежития на период действия мер по борьбе с коронавирусом.

В Минобрнауки сообщили, что в настоящее время в общежитиях образовательных организаций высшего образования проживают 312 тыс. человек.При этом на время карантина общежития покинули 495 тыс. человек.