Минпросвещения предложило с 13 лет тестировать всех детей на наркотики

Минпросвещения предложило с 13 лет тестировать всех детей на наркотики

Минпросвещения уточнило параметры предложения о ежегодном анкетировании учащихся для борьбы с наркоманией. Его должны будут проходить дети в возрасте от 13 лет

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минпросвещения подготовило проект приказа о проведении ежегодного тестирования на наркотики. Документ размещен на портале для публикации проектов нормативных правовых актов.

Социально-психологическое тестирование будет проводиться для всех обучающихся в школах и профессиональных училищах. Оно будет направлено на «раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Минобразования ранее уже выдвигало предложения о проведении ежегодного тестирования школьников на наркотики, однако на тот момент точный возраст начала тестов не был определен. Проверки должны были начинаться с «уровня основного общего образования» (с пятого по девятый класс общеобразовательной школы). В новом документе возраст уже установлен — проверки по инициативе ведомства должны будут начинаться с 13 лет. Для этого будет нужно информированное согласие родителей. При достижении школьниками возраста 15 лет для тестирования уже будет требоваться их личное согласие в письменной форме.

Тестирование будет проводиться по единой методике, разработкой которой займется Минпросвещения. Оно будет организовано в виде анкетирования. Анкеты по итогам будут направляться в региональный орган власти, занимающийся вопросами образования. Хранение анкет должно будет проводиться в деперсонифицированном виде, с сохранением конфиденциальности.