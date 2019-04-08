Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета

Необходимо противостоять существующим кибергугрозам, однако интернет должен оставаться свободным. Такое мнение президент высказал в приветствии участникам Российского форума по управлению интернетом

Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что важно противодействовать вызовам киберпреступности и распространению контента, который несет угрозу правам граждан и интересам государства. В этом вопросе Путин назвал важной позицию интернет-сообщества, «его готовность к конструктивному диалогу».

Президент также отметил важную роль интернета в современной жизни. «Рунет служит серьезным конкурентным преимуществом для того, чтобы Россия стала одним из глобальных лидеров наступившей цифровой эпохи», — отметил он.

В середине февраля Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, который внесли в нижнюю палату сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. В документе, в частности, говорится о необходимости создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов в случае их отключения от зарубежных серверов. Документ также определяет правила маршрутизации трафика, задача которых — минимизировать передачу за рубеж тех данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Кроме того, провайдеры должны установить технические средства, с помощью которых будет определяться источник передаваемого трафика.