Песков прокомментировал прошедший митинг против изоляции Рунета

В Кремле выступают за свободу интернета, законопроект о «суверенном интернете» направлен на поддержание российского сегмента Сети в условиях угроз. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Песков обратил внимание на слова участника митинга против изоляции Рунета, прошедшего в Москве 10 марта, о том, что власти «хотят нажать кнопку и отключить интернет».

«При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от интернета, а опасаться надо как раз этого. И как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации», — заявил представитель Кремля.

«Все выступают за свободу интернета, поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать», — добавил Песков.