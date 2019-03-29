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ММК ₽53 (+17,49%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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Медведев заявил об отсутствии планов регулировать Рунет по образцу Китая

Россия не планирует внедрять у себя систему регулирования интернета по модели Китая, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

«Конечно, у нас не будет такого регулирования, как в Китае. И я даже скажу больше: и в Китае это регулирование зачастую не приносит тех результатов, на которые это регулирование было изначально ориентировано», — отметил премьер-министр, отвечая на вопрос о том, как он может прокомментировать закон о защите Рунета от киберугроз.

По его словам, Россия к такому регулированию и не стремится. «Никакого файрвола здесь не возникает», — подчеркнул Медведев. Идеальным вариантом было бы регулирование интернета на уровне принятия международной конвенции, однако пока это недостижимо, считает он.

При этом премьер-министр указал, что «интернет возник иначе» и «абсолютное большинство ключей» к его регулированию находится у​ Соединенных Штатов Америки, из-за чего универсальная технология, которая используется миллиардами людей, в значительной степени регулируется одной страной. «Это не очень хорошо», — считает премьер.

«Поэтому мы должны защитить свои интересы, чтобы не мы что-то отключили, а чтобы нас не отключили. Это же тоже возможно», — сказал Медведев, подчеркнув, что нынешняя законодательная инициатива связана с намерением «придать Рунету устойчивость».

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Законопроект был внесен в Госдуму в середине декабря прошлого года. Документ предусматривает установку интернет-провайдерами в свои сетях технических средств противодействия различным угрозам. В случаях возникновения «угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета», Роскомнадзор сможет осуществлять централизованное управление сетью в порядке, который определит правительство. Законопроект стал объектом критики со стороны общественности и операторов связи, на которых планируется возложить его исполнение. Критики также указывали на чрезмерное разрастание полномочий Роскомнадзора.

В феврале 2019 года проект был отправлен правительством на доработку с указанием на то, что законодатели должны уточнить, о каких именно угрозах идет речь, и прописать источники финансирования для его реализации.

Теги: Интернет, госрегулирование, Роскомнадзор, Дмитрий Медведев
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