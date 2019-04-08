Умер бывший член ЦИК Василий Лихачев

В Центризбиркоме он курировал проведение выборов за пределами России и покинул ЦИК в сентябре 2018 года. Уход Лихачева источники РБК объясняли сложными отношениями с председателем ЦИК Эллой Памфиловой

Василий Лихачев (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Бывший вице-президент Татарстана и экс-председатель Государственного совета республики Василий Лихачев умер чуть более чем через полгода после того, как оставил пост члена Центральной избирательной комиссии России (ЦИК). О смерти Лихачева РБК сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Лихачев скончался от тяжелой продолжительной болезни. О церемонии прощания информацию дадим позже», — сообщили РБК.

«Мне сказали, что умер, к глубокому сожалению. Подтвердили», — заявил ТАСС зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

В составе ЦИК Лихачев курировал вопросы, связанные с проведением российских выборов за пределами России, участием в международном наблюдении в ходе зарубежных выборов и т.д.