Умер бывший член ЦИК Василий Лихачев

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,41 +0,07 EUR Бирж. 73,45 +0,15 Brent 70,73 +1,13% USD Нал. 65,78 64,92 EUR Нал. 73,89 72,93 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1228 +0,0013 BTC/USD Бирж. 5 237,00 -8,50 IMOEX 2 551,80 +0,43% RTSI 1 229,38 +0,29% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Bank of America $34 (+17,08%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Bank of America $34 (+17,08%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
Мизулина опровергла требование запретить занятия йогой в СИЗО Общество, 11:19 Галерея в здании ГЭС и еще 6 удивительных новых музеев Недвижимость, 11:17 Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2550 пунктов Экономика, 11:14 В жилом доме в Коломне произошел взрыв газа Общество, 11:11 Из совы в жаворонка: нужно ли рано вставать Спецпроект РБК PINK, 11:04 СМИ узнали об увольнении заместителя главы администрации Порошенко Политика, 11:02 В Москве пройдет крупнейшая конференция для представителей рыбной отрасли Партнерский материал, 11:00 Готова ли ваша компания к кибератаке? Pro, 10:59 В полиции сообщили о причинах задымления на станции «Чистые пруды» Общество, 10:55 Два человека пострадали из-за аварии пожарной машины с такси в Москве Общество, 10:53 Daily Beast сообщил о расследовании ФБР в отношении Коломойского Политика, 10:48 Глава Башкирии предложил запретить продажу алкоголя на сабантуях Общество, 10:47 При пожаре на подземной парковке в Москве сгорели Porsche и BMW Общество, 10:41 Bitcoin продолжил рост: какой будет цена криптовалюты Крипто, 10:33
Общество ,  
0 
Умер бывший член ЦИК Василий Лихачев
В Центризбиркоме он курировал проведение выборов за пределами России и покинул ЦИК в сентябре 2018 года. Уход Лихачева источники РБК объясняли сложными отношениями с председателем ЦИК Эллой Памфиловой
Василий Лихачев (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Бывший вице-президент Татарстана и экс-председатель Государственного совета республики Василий Лихачев умер чуть более чем через полгода после того, как оставил пост члена Центральной избирательной комиссии России (ЦИК). О смерти Лихачева РБК сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Лихачев скончался от тяжелой продолжительной болезни. О церемонии прощания информацию дадим позже», — сообщили РБК.

«Мне сказали, что умер, к глубокому сожалению. Подтвердили», — заявил ТАСС зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

В составе ЦИК Лихачев курировал вопросы, связанные с проведением российских выборов за пределами России, участием в международном наблюдении в ходе зарубежных выборов и т.д.

Политика
Куратор выборов за рубежом уйдет из ЦИК из-за расхождений с Памфиловой

В сентябре 2018 года источники РБК сообщили о том, что Лихачев покидает ЦИК из-за несложившихся отношений с председателем комиссии Эллой Памфиловой. По данным одного из источников, в Кремле пытались убедить Лихачева остаться, но тот отказался. Позднее сам Лихачев заявил, что его уход не связан с несогласием с Памфиловой.

22 сентября 2018 года президент России Владимир Путин своим указом досрочно освободил Лихачева от обязанностей члена ЦИК.

До прихода в ЦИК Лихачев был заведующим государственно-правовым отделом Татарского обкома КПСС, председателем Комитета конституционного надзора Татарстана, вице-президентом Татарстана (1991–1995), главой Госсовета республики и зампредом Совета Федерации (1995–1998), постоянным представителем России в Европейском сообществе (1998–2003). Затем вернулся в Совфед представителем Ингушетии (2004–2010), занимал пост замминистра юстиции, а в 2011–2016 годах был депутатом Госдумы. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (за активное участие в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу), орденом Почета и орденом Дружбы.

Авторы: Евгений Калюков, Евгения Кузнецова
Теги: ЦИК, Василий Лихачев
Материалы по теме
Куратор выборов за рубежом уйдет из ЦИК из-за расхождений с Памфиловой
Политика
Куратор выборов за рубежом подтвердил свой уход из ЦИК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter