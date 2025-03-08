Число аэропортов, где ограничивали полеты за ночь, достигло шести
В аэропортах Санкт-Петербурга и Ярославля введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В петербургском аэропорту Пулково ограничения действуют с 05:20 мск. В Ярославле они были введены через четверть часа — в 05:35 мск.
Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских судов», уточнил Кореняко.
К 06:15 мск ограничения на полеты над Пулково сняли. На запасной аэродром перенаправили один самолет, который должен был приземлиться в Петербурге.
Вечером 7 марта прием и отправку рейсов также остановили аэропорты Саратова и Волгограда, ограничения там уже отменены. Ночью полеты были приостановлены также в аэропортах Грозного и Владикавказа, Росавиация об отмене запрета пока не сообщала.
В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты на фоне военной операции. Как правило, это связано с атаками беспилотников.
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