Евгений Петросян (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна госпитализировали утром в субботу, 8 марта, сообщили источник ТАСС, близкий к окружению артиста, а также собеседник РЕН ТВ.

По информации последнего, у юмориста открылось желудочно-кишечное кровотечение. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, утверждает собеседник РЕН ТВ.

РБК обратился за комментарием к Евгению Петросяну, к его жене Татьяне Брухуновой и к его представителю.

Петросяну 79 лет. Наиболее известные передачи юмориста — «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Вокруг смеха».

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