Петросян попросил «не нагнетать панику» по поводу его здоровья

Евгений Петросян (справа) (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Юморист и телеведущий Евгений Петросян заявил РБК, что проходит в больнице двухдневную плановую проверку.

«Прошу вас не нагнетать панику. <...> Чувствую себя нормально», — сообщил Петросян. Накануне он сказал, что «на один день заехал на обследование просто».

О госпитализации Петросяна писали телеграм-каналы Mash, Baza и «112». По их данным, артист почувствовал себя плохо, и жена вызвала ему скорую. Baza уточняла, что Петросян находится в Боткинской больнице. Телеграм-канал Shot со ссылкой на свой источник сообщил, что у Петросяна серьезные проблемы с сердцем, его госпитализировали с гипертонической болезнью.

Петросяну 77 лет. В августе прошлого года он опровергал информацию о проблемах со здоровьем, в частности о болях в ногах, после того, как были опубликованы фотографии артиста со специальными тейпами на ногах. Он просил «не делать из мухи слона».