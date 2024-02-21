Петросян после госпитализации рассказал анекдот про гололед
Юморист и телеведущий Евгений Петросян вышел на связь после того, как сломал руку. В своем телеграм-канале он опубликовал видео, на котором стоит с бандажом на правой руке.
«Шел по улице. Споткнулся, упал, гипс. Ничего оригинального, ничего нового. Гололед у нас нынче, что делать», — сказал Петросян.
Он добавил, что рука «уже заживает», и его сольный концерт 2 марта состоится.
В конце видео юморист рассказал анекдот про гололед.
Петросяну 78 лет. О его госпитализации с переломом предплечья сообщил 12 февраля телеграм-канал Mash. По его данным, артист упал во время прогулки в Москве на Лесной улице. В больнице самочувствие юмориста ухудшилось, врачи выявили у него обострение хронической гипертонии, писал Mash. Спустя несколько дней ему провели операцию на руке.
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