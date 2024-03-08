В Австралии предупредили об угрозе обесцвечивания для Барьерного рифа

Последствия изменения климата затронули Большой барьерный риф, сообщила глава Минприроды Австралии. Природный объект снова столкнулся с массовым обесцвечиванием, последний раз оно наблюдалось в 2022 году

Фото: J.W.Alker / imageBROKER.com / Global Look Press

Последствия изменения климата затронули Большой барьерный риф, заявила глава Минприроды Австралии на фоне сообщений об обесцвечивании кораллов, передает The Guardian. «Мы знаем, что самой большой угрозой коралловым рифам во всем мире является изменение климата. Большой барьерный риф не является исключением», — сказала она.

Австралийские власти заявили, что на крупнейшем рифе с 2016 года разворачивается массовое обесцвечивание кораллов, и потепление морей угрожает месту обитания тысяч видов морских животных. Обесцвечивание кораллов происходит при экстремальных температурах или когда уровень кислотности воды в океане выше обычного.

Исследователи рассказали Guardian, что наиболее сильно обесцвечивание было заметно в южной части рифа, где ему подверглись кораллы возрастом в сотни лет.

Большой Барьерный риф часто называют крупнейшим живым сооружением в мире, которое представляет собой 2300-километровое пространство обитания разнообразных тропических кораллов к северо-востоку от побережья Австралии. Он состоит из 2,9 тыс. рифов и 900 островов. Кораллы — это материал скелета колонии коралловых полипов, которые являются морскими беспозвоночными животными. Коралловые рифы являются одновременно убежищем и запасом пищи для многих морских животных и растений: от мельчайших водорослей до рыб и рептилий. Массовое обесцвечивание Большого Барьерного рифа впервые было замечено в 1998 году и повторялось в 2002, 2016, 2017, 2020, 2022 годах.

Доктор Роджер Биден, главный научный сотрудник управления морского парка Большого барьерного рифа, рассказал, что обесцвечивание вызвано глобальным потеплением и климатическим феноменом Эль-Ниньо. По его словам, в прошлом риф демонстрировал устойчивость к нему.

Феномен Эль-Ниньо или Южной осцилляции заключается в резком повышении температуры поверхностного слоя воды в экваториальной зоне на востоке Тихого океана.

Guardian передал, что в июле Комитет всемирного наследия (профильный комитет ЮНЕСКО) рассмотрит вопрос о включении рифа в список объектов, находящихся в опасности, из-за опасений по поводу последствий изменения климата, загрязнения окружающей среды и попадания отложений в воды рифа.

5 марта Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что мир стоит на пороге четвертого массового обесцвечивания кораллов, в результате которого могут погибнуть обширные участки тропических рифов, включая части Большого Барьерного рифа.

«Похоже, что в этом году все Южное полушарие, вероятно, обесцветится», — предупредил Дерек Манзелло, координатор NOAA Coral Reef Watch. Ведомство занимается мониторингом риска обесцвечивания кораллов.