Минфин: масштабных сбоев в продаже алкоголя в Москве 7 марта не было

Минфин заявил, что сбои в продаже алкоголя не были связаны с ЕГАИС

Информационная система устроена таким образом, что продажи могут продолжаться и при отсутствии связи с ней, заявили в министерстве

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сбои при продаже алкоголя, о которых сообщалось вечером 7 марта, не могли быть связаны с работой ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), говорится в сообщении Минфина. Кассиры связали проблемы с этой системой.

Росалкогольтабакконтроль проинформировал в тот же вечер: «У ряда организаций может увеличиться время ожидания ответов системы о фиксации документов по причине высокой загрузки каналов провайдеров». Представитель службы не уточнил, о каких именно провайдерах идет речь. На сайте ЕГАИС также было указано, что система функционирует в штатном режиме.

«На кассах магазинов не может быть сбоев из-за ЕГАИС. Схема работы системы такова, что в случае перебоев с интернетом продажи могут продолжаться еще несколько дней без связи, а после ее восстановления данные просто синхронизируются с ЕГАИС», — сказал Минфин. Министерство подтвердило, что «система работает в штатном режиме».

ЕГАИС была создана для государственного контроля над производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. С 1 июля 2006 года все производители крепкого спиртного обязаны фиксировать информацию в системе. Требование распространилось на оптовые компании с 1 января 2016 года, а с 1 июля 2016 года — на магазины и рестораны. Для использования ЕГАИС компаниям нужен криптоключ JaCarta и квалифицированная электронная подпись, которая обновляется ежегодно. После того как кассир пробил продукцию, информация со штрихкода товара, которая была внесена в ЕГАИС, отправляется для проверки на сервер Росалкогольтабакконтроля. После прохождения проверки система формирует уникальный QR-код для чека и после этого продукция отпускается покупателю. Он в свою очередь может проверить подлинность продукции и ознакомится с другими данными о ней, которые были внесены в ЕГАИС.

Ранее, в мае 2022 года, «Ведомости» сообщали, что производители и дистрибьюторы алкоголя на первые майские праздники не могли отгружать продукцию клиентам из-за масштабного сбоя в работе ЕГАИС. По данным издания, это произошло из-за DDoS-атак на сайты ЕГАИС. Однако у ретейлеров проблем с продажей алкоголя тогда не возникло.