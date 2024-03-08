В Москве возникли проблемы с оплатой алкоголя и сигарет картой
У покупателей в столичных магазинах возникла проблема с покупкой алкоголя и сигарет. Так, корреспондент РБК не смог приобрести алкоголь — ни вино, ни крепкие напитки — в торговых сетях «Пятерочка», «Бристоль» и «Винлаб». Кассиры заявили о проблемах с ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), но в Росалкогольтабакконтроле это опровергли.
Другому корреспонденту РБК удалось купить вино в «Винлабе», однако покупателям в этом магазине не смогли продать крепкий алкоголь. В «Бристоле» при этом корреспондент не смог купить и вино.
Телеграм-канал Mash сообщает о массовом сбое платежных терминалов в Москве. По его данным, продавцы связывают это с возможной хакерской атакой или проблемами на серверах системы Росалкогольтабакконтроля.
На сайте ЕГАИС говорится, что система функционирует в штатном режиме.
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