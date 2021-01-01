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Итоги 2020 ,  
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Россиянин года — 2020. Портрет, семья, привычки, доходы

Пандемийный 2020 год стал беспрецедентным для жителей России: он характеризовался не только кризисными явлениями в экономике, но и сменой привычного уклада жизни. РБК попытался составить портрет среднестатистического россиянина

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Коронакризисный 2020 год серьезно изменил жизнь миллионов «обычных» россиян. РБК решил составить портрет такого «обычного человека»: кем он работает, где живет, как проводит свободное время, что ест и пьет, что думает об актуальных политических проблемах. Для портрета использовались данные статистики Росстата, различных опросов и исследований.

Что получилось? Среднестатистический россиянин — это женщина, городская жительница, работник продуктового ретейла Наталья Смирнова. Ей чуть за 40, у нее семья. Она ходила голосовать по поправкам к Конституции, следила за выборами в США и событиями в Белоруссии. Новый год собирается отметить в кругу семьи и позволит себе выпить немного шампанского, хотя вообще-то почти не пьет.

Подробнее про человека-2020 можно узнать из видео РБК. А с портретом россиянина-2017 — ознакомиться здесь.

Авторы
Семен Нехорошкин, Георгий Перемитин, Анна Пустякова, Иван Ткачёв, Артем Филипенок, Кирилл Сироткин, Евгений Фатькин, Анастасия Антипова, Наталья Храмова, Евгений Карасёв, Владимир Алистратов
«Человек года» статистика 2020 год
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