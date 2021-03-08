Российские женщины оказались активнее мужчин в волонтерстве

Среди работающих безвозмездно в некоммерческих организациях 66% — женщины, выяснили аналитики. Кроме этого женщины чаще мужчин готовы обратиться к волонтерам за помощью и позитивнее оценивают их деятельность

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Женщины в России чаще мужчин работают бесплатно, выше ценят усилия добровольцев и чаще готовы обращаться к ним за помощью, сообщает Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ по данным мониторинга состояния гражданского общества в 2020 году (есть у РБК).

Две трети (66%) россиян, работающих безвозмездно в некоммерческих организациях и инициативах, — женщины, выяснили исследователи. Потенциального желания трудиться без оплаты у россиянок тоже больше: к этому готово 54% женского населения, что выше среднего показателя по стране (43%) и почти в 1,4 раза больше, чем мужчин (39%).

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» проводит мониторинг состояния гражданского общества с 2006 года. В 2020 году была проведена серия всероссийских опросов населения на основе репрезентативных выборок объемом по 2000 респондентов. Метод сбора данных – личное интервью.

Чаще безвозмездно женщины участвуют в добровольческих инициативах родственников, друзей, знакомых и волонтерских центров. В разного рода НКО добровольцами работают лишь 11% женщин (мужчин еще меньше — 7%).