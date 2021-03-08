Российские женщины оказались активнее мужчин в волонтерстве

Российская ситуация большей вовлеченности женщин в добровольчество в целом соответствует общемировым трендам, считает директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. «Например, в США, как показывают социологические опросы, в волонтерство вовлечено больше женщин, чем мужчин. Данные британского «Альманаха гражданского общества» также свидетельствуют о том, что в 2017–2018 годах женщины несколько активнее участвовали в волонтерской деятельности: 40% опрошенных женщин против 35% мужчин. Интересно, что при этом женщины посвящают волонтерской деятельности больше времени: в среднем 15,7 минуты в день, в то время как мужчины — 11,3 минуты», — рассказала она.
Исследование также показало, что женщины позитивнее оценивают вклад волонтеров в решение социальных проблем. «Хорошим» его считают 45% женщин против 39% мужчин. В частности, 47% женщин полагают, что добровольцы действительно помогали в период самоизоляции в пандемию COVID-19 (среди мужчин такого взгляда придерживаются 40%).
За решением собственных бытовых проблем к волонтерам в первую очередь тоже готовы идти женщины. По результатам опроса в августе 2020 года, так поступила бы каждая четвертая (25%), среди мужчин — почти вдвое меньше (13%). «Женщины, больше вовлеченные в деятельность НКО и добровольческий труд, чаще склонны выбирать волонтеров, поскольку знакомы с ними не понаслышке, а на собственном опыте», — отметила Мерсиянова.
Согласно данным Росстата, в апреле—июне 2020 года в России насчитывалось около 2,7 млн официально зарегистрированных волонтеров старше 15 лет. Это на 266 тыс. больше, чем за аналогичный период 2019-го. В прошлом году большинство добровольцев — 1,1 млн человек — были заняты социальной работой (помощь пожилым, детям, инвалидам). Благоустройством территорий, в том числе сбором мусора, занимались 627 тыс. добровольцев, еще почти 200 тыс. помогали животным. Остальные волонтеры были заняты в строительстве, сельскохозяйственных работах, медицине или юриспруденции.