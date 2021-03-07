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Технологии и медиа ,  
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NASA запланировало отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в ближайшие десять лет планирует высадить первую женщину на Луну. Об этом сообщает CBS News.

Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон рассказала телеканалу, что членами программы «Артемида», в рамках которой планируется миссия, станут девять мужчин и девять женщин. По ее словам, возвращение к изучению спутника Земли позволит получить новые ценные знания и сделать множество научных открытий.

При этом CBS News отметила, что в настоящее время реализация программы «Артемида» задерживается из-за перерасхода средств.

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Ранее в NASA сообщили о найденных доказательствах, что на освещенной Солнцем стороне Луны есть вода. Однако исследователи отмечали, что ее концентрация оказалась крайне мала. «Для сравнения: в пустыне Сахара в 100 раз больше воды, чем SOFIA обнаружила в лунном грунте», — пояснили в агентстве.

Открытие было сделано в ходе исследований, проводившихся в стратосферной обсерватории ИК-астрономии SOFIA. Это совместный проект NASA и Германии. Обсерватория работает на самолете Boeing 737, который поднимает телескоп на высоту 13 тыс. м от Земли.

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